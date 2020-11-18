18 Kasım 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi. Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
Galatasaray'da transfer harekatı! Barcelona'dan geliyor
Galatasaray'da bir yandan gündem seçim konusu olurken bir yandan da devre arası yapılacak takviyeler şimdiden konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Barcelona forması giyen Matheus Fernandes için harekete geçti.
Galatasaray'da son dönemde birinci gündem seçim… 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor.
Galatasaray'ın son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi. Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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