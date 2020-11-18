18 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer harekatı! Barcelona'dan geliyor

Aslan'da transfer harekatı! Barça'dan geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'da bir yandan gündem konusu olurken bir yandan da devre arası yapılacak takviyeler şimdiden konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak forması giyen için harekete geçti.

'da son dönemde birinci gündem … 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor.



Galatasaray'ın son olarak devre arasında 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'i istediği ifade edildi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi. Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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