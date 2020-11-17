17 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Galatasaray'da corona virüsü şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını etkisini ülkemizde de devam ettiriyor. , corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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