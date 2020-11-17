Son dakika: Arda Turan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Galatasaray, corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 5 olduğunu duyurmuştu. O isimlerden biri belli oldu. Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Galatasaray, 17 Kasım 2020 tarihli açıklamasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu. O isimlerden biri daha belli oldu. Arda Turan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izalasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini

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