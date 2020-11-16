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GALATASARAY

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi sürüyor! Radamel Falcao...

G.Saray'da Kayserispor mesaisi! Falcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

'in 9. haftasında ile karşılaşacak , yaptığı antrenmanda çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda , takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.

Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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