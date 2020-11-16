Galatasaray'da Kayserispor mesaisi sürüyor! Radamel Falcao...
Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, yaptığı antrenmanda çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.
Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları