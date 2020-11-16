Emiliano Viviano'dan Fatih Terim'le ilgili flaş yorum! "İtalyan futbolu için önemli bir figür"
Bu yıl Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'dan Fatih Terim'le ilgili flaş bir yorum geldi. 34 yaşındaki file bekçisi, "İtalyan futbolu için önemli bir figür" ifadelerini kullandı.
Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadroduna kattığı deneyimli file bekçisi Emiliano Viviano, BeIN Sports'a konuştu. 34 yaşındaki kaleci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalya futbolu için çok önemli olduğunu ifade etti.
"FATİH TERİM İTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR"
Fatih Terim'i Fiorentina'dan bu yana takip ettiğini söyleyen, İtalyan kaleci, "Fatih Terim'in Fiorentina döneminde her maçına giderdim. Onu çok seviyordum. Ofansif futbol oynatıyordu. Batistuta, Rui Rosta. Hepsini bir arada oynatıyordu. Fatih Terim, İtalyan futbolunda çok önemli bir figür." dedi.
"TARAFTARLARI BİR AN ÖNCE GÖRMEK İSTİYORUM"
Statları dolu görmeyi umduğunu belirten Viviano, "Türkiye'de taraftarlar harika ve umarım bir an önce statlar dolu olur. Fatih Karagümrük taraftarları da çok güçlü. Karagümrük'ü çok seviyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİ 5 SANTRFORU AÇIKLADI
Viviano Süper Lig'de en beğendiği 5 santrforun Fenerbahçe'den Samatta, Başakşehir'den Demba Ba, Galatasaray'dan Falcao ve Alanyaspor'dan Adam Bareiro ile Babacar olduğunu söyledi.
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