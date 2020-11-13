Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor! Transfer...

Galatasaray'ın gündeminde Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman yer alıyor. Alman ekibi Düsseldorf’la sözleşmesini uzatmayan milli yıldız için Galatasaray girişimlerini sürdürecek.

Alman ekibi Düsseldorf ile sözleşmesini uzatmayan Kenan Karaman sezon sonunda serbest kalacak. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Kenan Karaman ile anlaşarak yıldız ismi kadrosuna katacak. Milli futbolcu forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kenan Karaman ile Medipol Başakşehir de ilgileniyor.

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