13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı sürüyor! Transfer...

Galatasaray'ın hedefi Kenan Karaman!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'ın gündeminde forması giyen milli futbolcu yer alıyor. Alman ekibi Düsseldorf’la sözleşmesini uzatmayan milli yıldız için Galatasaray girişimlerini sürdürecek.

Forvet hattına da takviye yapmak isteyen gözünü forması giyen 'a dikti.

Alman ekibi Düsseldorf ile sözleşmesini uzatmayan Kenan Karaman sezon sonunda serbest kalacak. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Kenan Karaman ile anlaşarak yıldız ismi kadrosuna katacak. Milli futbolcu forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kenan Karaman ile de ilgileniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcuda... Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcuda...
G.Saray'da çalışabilecek tek isim Fatih Terim "G.Saray'da çalışabilecek tek isim Fatih Terim"
Galatasaray'dan seçim çağrısı! Galatasaray'dan seçim çağrısı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör