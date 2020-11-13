13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Dorukhan Toköz'e onay Adem Ljajic'e veto

Terim Ljajic'i veto edip o ismi istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Yaz transfer döneminde orta sahaya gerekli takviyeleri yapamayan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Bu kapsamda teknik direktör , Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ü takımında görmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Adem Ljajic'i ise veto etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

son dönemde sıkça sakatlanan Falcao ve bir türlü futbola dönemeyen Diagne ile devam ederek şampiyonluğu riske atmak istemiyor. İki oyuncudan birisini devre arasında kiralık vermeyi düşünüyor. Kısa süre öncesine kadar Diagne-Ljajic takası Terim'in aklına yatıyordu.

Ancak Sırp orta saha oyuncusuyla ilgili yaptığı araştırmadan sonra geri adım attı. Sorunlu oyuncuyla uğraşmak istemeyen Terim, Beşiktaş ile bir takas yapılacaksa Dorukhan'ın doğru bir tercih olacağını düşünüyor. da sıcak bakarsa heyetler arası bir görüşme yapılacak. (Fotomaç)

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