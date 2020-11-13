Galatasaray'da Fatih Terim'den Dorukhan Toköz'e onay Adem Ljajic'e veto

Yaz transfer döneminde orta sahaya gerekli takviyeleri yapamayan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ü takımında görmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Adem Ljajic'i ise veto etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Fatih Terim son dönemde sıkça sakatlanan Falcao ve bir türlü futbola dönemeyen Diagne ile devam ederek şampiyonluğu riske atmak istemiyor. İki oyuncudan birisini devre arasında kiralık vermeyi düşünüyor. Kısa süre öncesine kadar Diagne-Ljajic takası Terim'in aklına yatıyordu.

Ancak Sırp orta saha oyuncusuyla ilgili yaptığı araştırmadan sonra geri adım attı. Sorunlu oyuncuyla uğraşmak istemeyen Terim, Beşiktaş ile bir takas yapılacaksa Dorukhan'ın doğru bir tercih olacağını düşünüyor. Kartal da sıcak bakarsa heyetler arası bir görüşme yapılacak. (Fotomaç)

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