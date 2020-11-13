13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan olağanüstü seçim genel kurulu çağrısı

Galatasaray'dan seçim çağrısı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.11.2020

SK olağanüstü genel kurulu çağrısında bulundu. 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'Olağanüstü Toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın sürpriz başkan adayı kim? Galatasaray'ın sürpriz başkan adayı kim?
Terim kolları sıvadı! Milli aradan sonra... Terim kolları sıvadı! Milli aradan sonra...
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör