13 Kasım 2020, Cuma
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Galatasaray'dan olağanüstü seçim genel kurulu çağrısı
Galatasaray SK olağanüstü seçim genel kurulu çağrısında bulundu. 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.
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