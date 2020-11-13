13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Etebo gidecek Saracchi kalacak

Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Galatasaray kiralık yıldızları için harekete geçti. Sezon sonunda takımlarına geri dönecek Etebo ve Saracchi için karar veren sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncula yollarını ayırmak istiyor. Cimbom, Uruguaylı sol bekin transferi için Ocak ayında harekete geçecek. | Son dakika Galatasaray haberleri

Geçen sezon kiralık oyuncularından ağzı yanan G.Saray'da bu sayı 2'ye düştü. Bu sezon sadece Etebo ve Saracchi kiralık forma giyiyor. Etebo'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, Saracchi için Leipzig böyle bir madde koydurmadı. Galatasaray cephesi, Etebo'nun bonservisini almayı düşünmüyor. Terim ideal orta sahasını Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsünden oluşturdu ve Etebo'nun performansını yeterli bulmadı. Nijeryalı, sezon sonu Stoke City'ye geri gönderilecek. Saracchi ise kadroda tutulacak. Uruguaylı sol bekin bonservisini almak için ocak ayında Leipzig'le görüşülecek. (Fotomaç)

G.Saray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı haberin devamı

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