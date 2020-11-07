07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ali elden kaçıyor!

Ali elden kaçıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2020

formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan Ali Akman, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ancak birçok kulüp oyuncunun peşine düştü.

formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan Ali Akman, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ayhan Akman'ın yiğeni olan 18 yaşındaki forveti mutlaka renklerine bağlamak isteyen Aslan ciddi bir rakiple daha karşılaştı. Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille de Ali'ni peşine düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu... Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu...
Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız
Mallı için temas Mallı için temas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör