Arda Turan Sivasspor - Galatasaray maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında takımının ikinci golünü kaydeden Arda Turan, tam 9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek milli ara öncesi kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin 48. dakikasında sarı-kırmızılı takımın 2. golünü kaydeden Arda Turan, 18 Nisan 2011 tarihinde oynanan Manisaspor maçının ardından ilk kez Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu. Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor." ifadelerini kullanırken, gözyaşlarına daha fazla engel olamayınca açıklamalarını yarıda kesmek zorunda kaldı.

İşte o kare:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.



DİĞER