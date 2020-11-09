09 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Arda Turan Sivasspor - Galatasaray maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı

Maçın ardından duygusal anlar! Arda Turan gözyaşlarını tutamadı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

'in 8. haftasında oynanan maçında takımının ikinci golünü kaydeden , tam 9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, duygusal anlar yaşadı.

'in 8. haftasında Demir Grup ile karşılaşan , rakibini 2-1 mağlup ederek milli ara öncesi kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin 48. dakikasında sarı-kırmızılı takımın 2. golünü kaydeden , 18 Nisan 2011 tarihinde oynanan Manisaspor maçının ardından ilk kez Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu. Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor." ifadelerini kullanırken, gözyaşlarına daha fazla engel olamayınca açıklamalarını yarıda kesmek zorunda kaldı.

İşte o kare:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Arda Turan 9 yıllık hasretine son verdi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu kritik pozisyonu yorumladı! Penaltıyla alakası yok Toroğlu kritik pozisyonu yorumladı! "Penaltıyla alakası yok"
Toroğlu'ndan çarpıcı Terim sözleri! Fabrika ayarlarına dönmüş Toroğlu'ndan çarpıcı Terim sözleri! "Fabrika ayarlarına dönmüş"
G.Saraylı yıldızdan beatbox şov! Maçın ardından paylaştı G.Saraylı yıldızdan beatbox şov! Maçın ardından paylaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör