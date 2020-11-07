Yunus Mallı için temas

Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. İşte detaylar...

Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. Wolfsburg'da aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabildiği için Terim'in gözdelerinden. İlk defa milli formayı, İmparator'la giyen Yunus da bu transferin gerçekleşmesini arzu ediyor.

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