07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yunus Mallı için temas

Mallı için temas
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2020

Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. İşte detaylar...

Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. Wolfsburg'da aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabildiği için Terim'in gözdelerinden. İlk defa milli formayı, İmparator'la giyen Yunus da bu transferin gerçekleşmesini arzu ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu... Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu...
Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız
Karaman’a baskı Karaman’a baskı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör