01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Yakışan tek isim Saracchi

Yakışan tek isim Saracchi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

çıkana kadar etkili oyunuyla taraftarların da desteğini aldı.

çıkana kadar etkili oyunuyla taraftarların da desteğini aldı. Sosyal medyada, "Saracchi yine harika yine süper. Takımda 'a yakışır oynayan tek isim neredeyse", "Saracchi, bu lige gelmiş en iyi hücum sol beki olabilir." övgüleri yapıldı. Saracchi'nin sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşaması da dikkat çekti.

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