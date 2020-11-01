Yakışan tek isim Saracchi

Marcelo Saracchi çıkana kadar etkili oyunuyla taraftarların da desteğini aldı.

Marcelo Saracchi çıkana kadar etkili oyunuyla taraftarların da desteğini aldı. Sosyal medyada, "Saracchi yine harika yine süper. Takımda Galatasaray'a yakışır oynayan tek isim neredeyse", "Saracchi, bu lige gelmiş en iyi hücum sol beki olabilir." övgüleri yapıldı. Saracchi'nin sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşaması da dikkat çekti.

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