07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao...

Cimbom'un Sivas kafilesi belli oldu! Falcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

, 'in 8. haftasında oynayacağı maçının kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı kadroda yer almazken, ve Feghouli kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

'in 8. haftasında 'la deplasmanda karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan kafilede yer almazken, Younes , Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroya dahil edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN SİVASSPOR KAMP KADROSU

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