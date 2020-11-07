Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao kadroda yer almazken, Belhanda ve Feghouli kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao kafilede yer almazken, Younes Belhanda, Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroya dahil edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN SİVASSPOR KAMP KADROSU

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