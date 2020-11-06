06 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan bir şampiyonluk daha istiyor!

Arda Turan bir şampiyonluk daha istiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen , Florya'da adeta teknik heyetten birisi gibi çalışıyor. Ankaragücü maçında sonradan oyuna dahil olan ve beğeni toplayan Arda'nın performansı her geçen gün yükseliyor.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen , Florya'da adeta teknik heyetten birisi gibi çalışıyor. Ankaragücü maçında sonradan oyuna dahil olan ve beğeni toplayan Arda'nın performansı her geçen gün yükseliyor. Florya'daki idmanlarda hırsıyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli futbolcu, forma rekabetini arttırmak için uğraşıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde bir şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, ikinci baharında kariyerine bir kupa daha katmayı hedefliyor
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