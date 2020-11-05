05 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Emre Taşdemir takıma katıldı

Emre Taşdemir takıma katıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, 'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes 'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün devam edecek.
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