Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı! "Aileyiz biz..."

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Fernando Muslera'nın yokluğunda sarı-kırmızılıların kaptanlığını üstlenmişti. Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili bir paylaşımda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, 'Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley' ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.

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