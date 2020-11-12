12 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı! "Aileyiz biz..."

Arda'dan G.Saray paylaşımı! Aileyiz biz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Yaz transfer döneminde 'a geri dönen , 'nın yokluğunda sarı-kırmızılıların kaptanlığını üstlenmişti. Deneyimli futbolcu, hesabından Galatasaray'la ilgili bir paylaşımda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaraylı futbolcu , hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, 'Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley' ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.

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