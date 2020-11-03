Taylan Antalyalı A Milli Takım için can atıyor

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan'la oynanacak maçlar öncesinde G.Saray'ın hocası Fatih Terim'le bir görüşme yaptı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan'la oynanacak maçlar öncesinde G.Saray'ın hocası Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında bilgi aldı. Terim'in Güneş'e iki oyuncusunun da form grafiğinin iyi olduğunu anlattı. Özellikle Taylan'ın milli takımda olmak için büyük heyecan duyduğundan bahsetti.

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