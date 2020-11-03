03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Taylan Antalyalı A Milli Takım için can atıyor

Taylan Antalyalı milli takım için can atıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan'la oynanacak maçlar öncesinde G.Saray'ın hocası 'le bir görüşme yaptı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan'la oynanacak maçlar öncesinde G.Saray'ın hocası 'le bir görüşme yaptı. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında bilgi aldı. Terim'in Güneş'e iki oyuncusunun da form grafiğinin iyi olduğunu anlattı. Özellikle Taylan'ın milli takımda olmak için büyük heyecan duyduğundan bahsetti.

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