03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da 'kaptanlık' tartışma yarattı

Cimbom'da 'kaptanlık' tartışma yarattı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Kaptanlar arasında en büyük sürpriz ise Terim’in Belhanda seçimi ile yaşanmıştı. Feghouli ile kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ifade edilen Faslı oyuncuya, kaptanlık verilmesi eleştiri almıştı. Terim ise, takımın en kıdemlisi olması nedeniyle bandı hak ettiğini ifade etmişti

Galatasaray'da Muslera geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor mücadelesinde ciddi biçimde sakatlanmıştı. Ameliyat olan Uruguaylı eldivenden sonra kaptanlık pazubandı koldan kola gezmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Muslera'sız 6 karşılaşmada 4 farklı isim pazubandı koluna takmıştı. 3 defa Ryan Donk, 1'er kez de Martin Linnes, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli kaptanlık yapmıştı.

Kaptanlar arasında en büyük sürpriz ise Terim'in Belhanda seçimi ile yaşanmıştı. Feghouli ile kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ifade edilen Faslı oyuncuya, kaptanlık verilmesi eleştiri almıştı. Terim ise, takımın en kıdemlisi olması nedeniyle bandı hak ettiğini ifade etmişti

Muslera sakatlığı sürdüğü için bu sezona da başlangıç yapamadı. Efsane isim yokken kaptanlık pazubandı elden ele dolaşmaya başladı. Galatasaray'da Süper Lig'de 7, Avrupa'daki 3 karşılaşmada kaptanlık pazubandı 17 defa el değiştirdi. Muslera'nın yokluğunda kaleyi bir türlü sağlama alamayan sarıkırmızılılar, kaptanlık pazubandında da istikrar yakalayamadı.

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