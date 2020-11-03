03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

"Ali Akman adından söz ettirecek"

Ali Akman adından söz ettirecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Galatasaray ile söz kesen Bursaspor'dan Ali Akman'ı eski hocası İrfan Buz değerlendirdi.

Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Galatasaray ile söz kesen Bursaspor'dan Ali Akman'ı eski hocası İrfan Buz değerlendirdi. Bursa'da Ali ile çalışan Buz, "Çok genç, yetenekli ve umut veren bir oyuncu. Şu anda çok iyi gidiyor. Gelecekte adından bolca söz ettireceğini düşünüyorum. Onun için sevinçliyim" dedi.

18 yaşındaki futbolcunun sezonu Bursa'da tamamlamasının daha iyi olacağını ifade eden İrfan Buz, "Büyük takıma erken gidip süre almazsanız kolay olmaz. Şu an iyi gidiyor ve sezonu Bursa'da tamamlamalı. Ali Akman büyük bir takımda 4-4-2'nin çok iyi bir santraforu olabilir" diye konuştu.

G.SARAY'I TUTUYOR
Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımın yolunu tutması beklenilen Ali Akman sıkı bir Galatasaray taraftarı... Fenerbahçe ile de anılan genç yıldızın, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekiyor.

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