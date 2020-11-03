Bony'nin yerine Falcao

Kısa süre önce İttihad takımının basın sorumlusu Ali Diab, Wilfried Bony'nin ayrılması durumunda onun ayarında bir forvet almak zorunda olduklarını açıklamıştı.

Kısa süre önce İttihad takımının basın sorumlusu Ali Diab, Wilfried Bony'nin ayrılması durumunda onun ayarında bir forvet almak zorunda olduklarını açıklamıştı. Diab'ın, "Bony giderse Falcao tarzı üst düzey bir forvete ihtiyacımız olacak" dediği ifade edilmişti. Suudi kulüp, Bony ile anlaşarak sözleşmesini tek taraflı feshetti. Akıllara ise yaklaşık 15 gün önce yapılan o açıklamalar geldi. İttihad'ın Kolombiyalı yıldız için harekete geçebileceği belirtildi.

(Fotomaç)

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