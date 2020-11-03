03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Bony'nin yerine Falcao

Bony'nin yerine Falcao
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Kısa süre önce İttihad takımının basın sorumlusu Ali Diab, 'nin ayrılması durumunda onun ayarında bir forvet almak zorunda olduklarını açıklamıştı.

Kısa süre önce İttihad takımının basın sorumlusu Ali Diab, 'nin ayrılması durumunda onun ayarında bir forvet almak zorunda olduklarını açıklamıştı. Diab'ın, "Bony giderse tarzı üst düzey bir forvete ihtiyacımız olacak" dediği ifade edilmişti. Suudi kulüp, Bony ile anlaşarak sözleşmesini tek taraflı feshetti. Akıllara ise yaklaşık 15 gün önce yapılan o açıklamalar geldi. İttihad'ın Kolombiyalı yıldız için harekete geçebileceği belirtildi.

(Fotomaç)

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