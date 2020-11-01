01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Hasreti büyüyor

Hasreti büyüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Ankaragücü, Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Ankaragücü, Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi. Bu sezon 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında 4. mağlubiyetini aldı. Tek puanını Sivas'tan alan Ankaragücü'nün Hatay'la oynayacağı maç ise ertelenmişti.
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