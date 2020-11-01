Hasreti büyüyor

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Ankaragücü, Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Ankaragücü, Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi. Bu sezon 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında 4. mağlubiyetini aldı. Tek puanını Sivas'tan alan Ankaragücü'nün Hatay'la oynayacağı maç ise ertelenmişti.