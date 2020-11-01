Şansalan’a iş düşmedi

Orta hakem Ali Şansalan iyi bir maç yönetti. Bunda hem kendisinin hata yapmaması hem de fazla iş düşmemesi etkili oldu.

Orta hakem Ali Şansalan iyi bir maç yönetti. Bunda hem kendisinin hata yapmaması hem de fazla iş düşmemesi etkili oldu. Pozisyonalara yakın olmaya çalışan Şansalan, doksan dakikada 4 kez sarı kartını kullandı. Bunların 3'ünü konuk ekibe çıkarırken, 1'ini ise Galatasaraylı oyunculara gösterdi.

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