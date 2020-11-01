Diagne yine kayıplarda

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 6. maçını da boş geçti. Fatih Terim'in 56 dakika dayanabildiği Senegalli forvet yine fileleri havalandıramadı.

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 6. maçını da boş geçti. Fatih Terim'in 56 dakika dayanabildiği Senegalli forvet yine fileleri havalandıramadı. Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Neftçi Bakü maçında 2 gol atan Diagne, diğer 8 mücadelede suskun kalarak sarı-kırmızılı takımı taşıyamayacağını bir kez daha gösterdi. Geçen sezon kiralandığı Anderlecht'te de tutunamayan Diagne'nin Galatasaray'da 2023'e kadar sözleşmesi var.

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