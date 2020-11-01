01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Diagne yine kayıplarda

Diagne yine kayıplarda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 6. maçını da boş geçti. Fatih Terim'in 56 dakika dayanabildiği Senegalli forvet yine fileleri havalandıramadı.

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 6. maçını da boş geçti. Fatih Terim'in 56 dakika dayanabildiği Senegalli forvet yine fileleri havalandıramadı. Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Neftçi Bakü maçında 2 gol atan Diagne, diğer 8 mücadelede suskun kalarak sarı-kırmızılı takımı taşıyamayacağını bir kez daha gösterdi. Geçen sezon kiralandığı Anderlecht'te de tutunamayan Diagne'nin Galatasaray'da 2023'e kadar sözleşmesi var.

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