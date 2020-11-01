01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Feghouli başladı

Feghouli başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Sofiane Feghouli, Ankaragücü maçıyla yeniden sahalara döndü. olarak Kasımpaşa maçında forma giyen ve iki maçta kadroda yer almayan Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçında 76. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu.

Sofiane Feghouli, Ankaragücü maçıyla yeniden sahalara döndü. olarak Kasımpaşa maçında forma giyen ve iki maçta kadroda yer almayan Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçında 76. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu. Son dönemde kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle gündeme gelen Feghouli, 82. dakikada net bir pozisyondan yararlanamadı.
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