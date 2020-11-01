01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Davala kulübede yoktu

Davala kulübede yoktu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Eşinin corona virüs test sonucu pozitif çıkan Yardımcı Antrenör , izolasyon sürecinden dolayı maçta yer almadı.

Eşinin corona virüs test sonucu pozitif çıkan Yardımcı Antrenör , izolasyon sürecinden dolayı maçta yer almadı. Davala yerine yardımcı antrenörlerden Necati Ateş yedek kulübesinde 'in yanında yer aldı.
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