30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Onyekuru gemileri yaktı

Onyekuru gemileri yaktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Ocak ayı transfer planlaması yapan teknik direktör , Onyekuru'nun yeniden kiralanması için rapor verdi.

Ocak ayı transfer planlaması yapan teknik direktör , Onyekuru'nun yeniden kiralanması için rapor verdi. Bunun üzerine yönetim, Monaco'da forma şansı bulamayan Nijeryalı oyuncu için pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. Onyekuru'nun Fatih Terim ile görüştüğü ve Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
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