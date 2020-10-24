24 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Saracchi'yi istiyor!

Galatasaray Saracchi'yi istiyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Ocak 2020’de 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo sezon sonunda Leipzig’e dönecek. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekten çok memnun olduğu için kadroda tutmak istiyor.

Hem teknik heyetin hem de yönetimin kalmasını arzuladığı 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında Alman ekibiyle masaya oturulması bekleniyor. Aslan'da 19 maça çıkan 2 gol, 4 asistle oynadı.
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