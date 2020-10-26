26 Ekim 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Aslantepe'de Terim'le zirve! Mustafa Cengiz...
Deneyimli teknik adam Fatih Terim'i yarınki yönetim kurulu toplantısına çağırmayı düşünen başkan Mustafa Cengiz, ardından da yapacağı açıklamalarla aradaki tüm buzları eritmek istiyor.
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, kriz ortamına son vermek için kolları sıvadı BŞB Erzurumspor maçı sonrasında Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Deneyimli teknik adamın, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım'' sözleri resmi siteye de koyulmadı. Terim'in yönetime giden bu ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında krize nokta koymak istiyor. Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığı "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklamasına dayanarak kritik zirveye Terim'i davet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Son dönemde amatör branşlar dahil maç kaçırmayan Cengiz, gündem bir anda değişince dünkü basketbol maçına da gitmedi. Başkan, yarın yapacağı açıklamalarla krize son verecek. (Sabah)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama