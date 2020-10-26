26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Aslantepe'de Terim'le zirve! Mustafa Cengiz...

Aslantepe'de Terim'le zirve! Mustafa Cengiz...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

Deneyimli teknik adam 'i yarınki yönetim kurulu toplantısına çağırmayı düşünen başkan , ardından da yapacağı açıklamalarla aradaki tüm buzları eritmek istiyor.

G.Saray Başkanı , kriz ortamına son vermek için kolları sıvadı BŞB Erzurumspor maçı sonrasında 'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Deneyimli teknik adamın, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım'' sözleri resmi siteye de koyulmadı. Terim'in yönetime giden bu ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında krize nokta koymak istiyor. Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığı "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklamasına dayanarak kritik zirveye Terim'i davet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Son dönemde amatör branşlar dahil maç kaçırmayan Cengiz, gündem bir anda değişince dünkü basketbol maçına da gitmedi. Başkan, yarın yapacağı açıklamalarla krize son verecek. (Sabah)
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