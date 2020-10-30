30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Oliveira için Galatasaray uyarısı

Oliveira için Galatasaray uyarısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yükselen Sergio Oliveira için SIC Noticias yorumcusu Rus Santos'tan, Porto yönetimine uyarı geldi.

Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yükselen Sergio Oliveira için SIC Noticias yorumcusu Rus Santos'tan, Porto yönetimine uyarı geldi. Canlı yayında, "Daha fazla övgüyü hak ediyor" dediği Portekizli ön libero için, "Sözleşmesinin sezon sonunda bittiğini hatırlatmak isterim. Galatasaray başta pek çok takım onu yakından izliyor. İyi, önemli ve ciddi tekliler sunabilecek takımlar bunlar. Porto kalmasını istiyorsa sözleşme sorununu bir an evvel çözmeli" dedi.
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