31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

İlk yolcu Sekidika

İlk yolcu Sekidika
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Aslan yaz transfer döneminde Jesse Sekidika'yı elden çıkarmaya çalışmış ancak bir takım bulamamıştı.

Aslan yaz transfer döneminde Jesse Sekidika'yı elden çıkarmaya çalışmış ancak bir takım bulamamıştı. , oyuncunun sürekli forma giyerek gelişim göstermesi için Nijeryalı futbolcu ile Ocak'ta yollar kesin ayrılacak.

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