İlk yolcu Sekidika

Aslan yaz transfer döneminde Jesse Sekidika'yı elden çıkarmaya çalışmış ancak bir takım bulamamıştı.

Aslan yaz transfer döneminde Jesse Sekidika'yı elden çıkarmaya çalışmış ancak bir takım bulamamıştı. Fatih Terim, oyuncunun sürekli forma giyerek gelişim göstermesi için Nijeryalı futbolcu ile Ocak'ta yollar kesin ayrılacak.

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