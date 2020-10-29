29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim 6 farklı rapor istedi

Terim 6 farklı rapor istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Yapılan barış anlaşması ve şampiyonluk için her şeyin geride bırakılması kararının alınmasından sonra G.Saray'da hiç görülmemiş bir transfer hareketliliği başladı.

Yapılan barış anlaşması ve şampiyonluk için her şeyin geride bırakılması kararının alınmasından sonra G.Saray'da hiç görülmemiş bir transfer hareketliliği başladı. Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'la bir görüşme yaptı. 6 farklı rapor istedi. Bu raporların kısa sürede hazırlanmasını talep etti.

İŞTE TRANSFERİN ÇATISINI OLUŞTURACAK O LİSTE:

* Takımlarında isimleri federasyonlara bildirilmeyen oyuncular.
* Lige kötü başladıkları için yedek kalan potansiyelli oyuncular.
* Bonservisleri elinde olan oyuncular.
* Tamamlanmak üzere olan İskandinav Liglerinde öne çıkan oyuncular.
* Özellikle Doğu Avrupa Liglerinde sezona iyi başlayan genç oyuncular.
* Brezilya Eyalet Liglerinde devletin gözünden kaçan oyuncular.

(Fotomaç)

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