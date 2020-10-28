28 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Seri’nin babası isyan etti

Seri’nin babası isyan etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Galatasaray'a dönmesine izin verilmeyen Jean Michel Seri'nin babası ve menajeri Likane Dominique Seri, Fulham kulübüne tepki gösterdi.

Galatasaray'a dönmesine izin verilmeyen Jean Michel Seri'nin babası ve menajeri Likane Dominique Seri, Fulham kulübüne tepki gösterdi. Oğlunun kadrosuna alınmamasını eleştiren Baba Seri, "18 milyon euro bonservis istediler. Koronavirüsün oyuncuların değerlerini nasıl etkilediğini biliyoruz. Ancak fiyat da düşmediler. Galatasaray'a dönüş olasılık dahilindeydi, Ama maalesef olmadı" açıklamasını yaptı.
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