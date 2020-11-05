Şut ve gol sayısı azaldı

Galatasaray’ın üst üste aldığı 2 şampiyonluğun ardından yaşadığı düşüş istatistiklere de yansıdı.

Galatasaray'da geçen sezon başlayan düşüşe henüz çare bulunmuş değil… Son iki maçta galip gelindi ama bu şampiyonluk ve uzun lig maratonu için yeterli görülmüyor. Son iki şampiyonluğun ardından, geçen yıl şampiyonluğu kaybetti. Bu sezon da istikrarsız bir grafik çiziyor. Galatasaray'ın iki şampiyonluğu elde ettiği yıllardaki başarılı performansının çok gerisinde yer alması rakamlara da yansımış durumda. Sarıkırmızılı ekibin durumunu çok net anlatan bazı istatistikler şöyle:

ARTIK TOP KAPAN YOK!

* 2017/18'de maç başına 2.2 gol istatistiği yakalayan Galatasaray bu sezon neredeyse maç başına 1 gol daha az atıyor. Gol yüzdesi son iki sezonda ciddi anlamda azalmış durumda…

* 2017/18 sezonuyla karşılaştırıldığında neredeyse 2 şut daha az atıyor. Geçen sezondan ise 1 şut daha az. İsabet yüzdesi ise son iki sezona göre yükselmiş durumda. Bu da Galatasaray aslında daha fazla şut atsa gol bulacakmış gibi gösteriyor.

* Topa çok sahip olmak ve yüksek pas yapmak geçen sezon işe yaramadı. Daha az topa sahip olup daha direkt oynamak Galatasaray'ın işine geliyor. Terim geçen sezonki oyun anlayışını bu tarzla değiştirmeye çalışıyor.

* Galatasaray'daki en net fark ise top çalmada... Sarı-kırmızılılar son iki şampiyonlukları göz önüne alınınca bu sezon maçı başına 3-4 daha az

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