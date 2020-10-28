28 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ocak ayında güçlenecek

Aslan güçlenecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Tecrübeli hocanın, ‘ocak ayında takviye yapılması’ şartı kabul edildi. Tüm imkanlar seferber edilecek ve takımın eksik görülen bölgelerine yeni isimler alınacak.

Galatasaray'da yapılan "barış anlaşmasının" ardından kolları sıvandı. Teknik direktör 'in istediği şampiyon takımın kurulması için çalışmalara başlandı. Devre arasında kesinlikle orta sahanın defansif yönünde oyun kuracak bir oyuncu alınacak. Sezon başında kiralık oyuncu istemeyen sarı-kırmızılı hoca, bonservisiyle alınamıyorsa bu kez kiralık gelmesine itiraz etmeyecek. Ayrıca takımda sözleşmesinin sonuna gelen ve gönderilmesi planlanan oyuncular da masaya yatırıldı.

MUSLERA'YA YENİ SÖZLEŞME
Takımın önemli isimlerinden Muslera'nın sözleşmesi yenilenecek. Yeni yönetime bırakılmayacak. Marcao belirlenen fiyata satılmaya çalışılacak, Terim'in listesindeki stoperlerden birisi alınacak. Belhanda sorunu bir şekilde çözülecek. Ya satılacak ya da sözleşmesi yenilenecek. Babel, Falcao, Diagne ve Feghouli talip olursa satılacak. Hepsinin yeri Terim'in onay verdiği oyuncularla doldurulacak. Saracchi'nin bonservisinin alınması denenecek.

(Fotomaç)

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