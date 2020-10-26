Son dakika: Galatasaray'dan flaş Fatih Terim paylaşımı!

Son dakika haberi... Galatasaray, sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim, tecrübeli teknik adamın BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama sonrası bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan zirvenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile mutabakata varıldığını açıkladı.

Galatasaray, toplantının ardından sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan yapılan paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşım:

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