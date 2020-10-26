26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan flaş Fatih Terim paylaşımı!

G.Saray'dan flaş Fatih Terim paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

Son dakika haberi... , hesabından teknik direktör ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Fatih Terim bizim ." ifadelerine yer verildi.

'da yönetim ile , tecrübeli teknik adamın BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama sonrası bir toplantı gerçekleştirdi. Stadı'nda yapılan zirvenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile mutabakata varıldığını açıkladı.

Galatasaray, toplantının ardından hesabından Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Fatih Terim bizim ." ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan yapılan paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşım:

Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama haberin devamı

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