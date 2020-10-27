Falcao'nun aklı krallık tacında

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan Radamel Falcao, bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. 6 haftada 5 gole ulaşan Falcao, 8 yıllık hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan Radamel Falcao, bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. Gol krallığına göz kırpan ve bunu çok istediğini istikrarlı forma şansı ile gösteren 34 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışında 6 gol atan Alanyasporlu Davidson'un ardından şu anda ikinci sırada yer alan Falcao, sezonu gol kralı olarak tamamlamak istiyor.



2010-2011 sezonunda Porto ile 2011- 2012 sezonunda ise A. Madrid ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Radamel Falcao, iki sezonda da Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak tacı giymişti. Kariyerinde iki krallık bulunan yıldız oyuncu, 8 yıl aradan sonra yine aynı başarıya ulaşmayı çok istiyor. Bu hafta kırmızı kart cezalısı olan sarı- kırmızılı futbolcu, Sivas maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.



RAKİP TANIMIYOR

İlk hafta Gaziantep karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Falcao, 2. haftada Başakşehir'e 1 gol attı. Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u avladı ve en son BB Erzurumspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.



SAKATLIK YAŞAMADI

Geçen sezon 3 kez sakatlanan tam 23 maçta takımını yalnız bırakan Falcao herkesi korkutmuştu. Bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu, henüz hiç sakatlık yaşamadı, korkuları boşa çıkardı.



Falcao, geçen sezon 5. golünü ancak 19. haftada kaydetmiş, ligi toplam 10 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Şimdi 6 haftada 5 gole ulaştı.



İNDİRİME GİTMİŞTİ

Radamel Falcao aldığı ücrette indirime giderek takdir topladı. Yıldız futbolcunun, bugüne kadar almaya hak kazandığı 1.6 milyon euro'luk bonustan feragat ettiği öğrenildi.

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