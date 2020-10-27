27 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Falcao'nun aklı krallık tacında

Aklı krallık tacında
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan , bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. 6 haftada 5 gole ulaşan Falcao, 8 yıllık hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

Geçen sezon eleştirilerin odağında yer alan , bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. Gol krallığına göz kırpan ve bunu çok istediğini istikrarlı forma şansı ile gösteren 34 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışında 6 gol atan Alanyasporlu Davidson'un ardından şu anda ikinci sırada yer alan Falcao, sezonu gol kralı olarak tamamlamak istiyor.

2010-2011 sezonunda Porto ile 2011- 2012 sezonunda ise A. Madrid ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Radamel Falcao, iki sezonda da Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak tacı giymişti. Kariyerinde iki krallık bulunan yıldız oyuncu, 8 yıl aradan sonra yine aynı başarıya ulaşmayı çok istiyor. Bu hafta kırmızı kart cezalısı olan sarı- kırmızılı futbolcu, Sivas maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

RAKİP TANIMIYOR
İlk hafta Gaziantep karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Falcao, 2. haftada Başakşehir'e 1 gol attı. Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u avladı ve en son BB Erzurumspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

SAKATLIK YAŞAMADI
Geçen sezon 3 kez sakatlanan tam 23 maçta takımını yalnız bırakan Falcao herkesi korkutmuştu. Bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu, henüz hiç sakatlık yaşamadı, korkuları boşa çıkardı.

Falcao, geçen sezon 5. golünü ancak 19. haftada kaydetmiş, ligi toplam 10 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Şimdi 6 haftada 5 gole ulaştı.

İNDİRİME GİTMİŞTİ
Radamel Falcao aldığı ücrette indirime giderek takdir topladı. Yıldız futbolcunun, bugüne kadar almaya hak kazandığı 1.6 milyon euro'luk bonustan feragat ettiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama
Usta isimden eleştiri! Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz Usta isimden eleştiri! "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz"
Usta yorumcudan çarpıcı iddia! G.Saray'ı Terim yönetiyor Usta yorumcudan çarpıcı iddia! "G.Saray'ı Terim yönetiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör