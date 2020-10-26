26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Marcao'ya uyarı

Marcao'ya uyarı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'ın Brezilyalı stoperi , Erzurumspor maçında penaltıya olunca, tarafından uyarılacak. Öte yandan son günlerde form düşüklüğü yaşayan Marcao ile Fatih Terim'in görüşeceği ve uyaralarda bulunacağı öğrenildi.

'ın Brezilyalı stoperi , Erzurumspor maçında penaltıya sebep oldu. Tecürbeli oyuncu son günlerde form düşüklüğü yaşıyor. 'in Marcao ile görüşeceği ve uyaralarda bulunacağı öğrenildi.
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