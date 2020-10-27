Babel ile devam

Erzurum'a karşı forma giyemeye Feghouli'nin yine yedek kalması bekleniyor.

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Erzurum'a karşı forma giyemeyen Feghouli'nin yine yedek kalması bekleniyor. Terim, BB Erzurum karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Babel ile maça başlayacak. Diğer kanatta Emre Kılınç görev yapacak.