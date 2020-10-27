27 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Babel ile devam

Babel ile devam
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Erzurum'a karşı forma giyemeye Feghouli'nin yine yedek kalması bekleniyor.

Erzurum'a karşı forma giyemeyen Feghouli'nin yine yedek kalması bekleniyor. Terim, BB Erzurum karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Babel ile maça başlayacak. Diğer kanatta Emre Kılınç görev yapacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama Kritik zirve sona erdi! G.Saray ve Terim'den ilk açıklama
Usta isimden eleştiri! Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz Usta isimden eleştiri! "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz"
Usta yorumcudan çarpıcı iddia! G.Saray'ı Terim yönetiyor Usta yorumcudan çarpıcı iddia! "G.Saray'ı Terim yönetiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör