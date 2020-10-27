Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında görev alsa da Kovac'ın da radarından çıktı.

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Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında görev alsa da Kovac'ın da radarından çıktı. Fransız basını, Onyekuru'nun Ocak'ta kiralık olarak gönderileceğini yazdı.