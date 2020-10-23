Galatasaray'da Fernando Muslera yoksa puan da yok!
Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı file bekçisinin oynamadığı son 12 karşılaşmada 9 kez puan kaybı yaşadı. Şimdi herkes Muslera’nın takıma katılmasını bekliyor.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında herkesi üzen bir sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'yı mumla arar hale geldi. Sarı- kırmızılı takım 34 yaşındaki kalecinin yokluğunda galibi yet almakta oldukça güçlük çekiyor. 2019-2020 sezonunun 27. haftasında sakatlanan Uruguaylı eldiven, 12 lig maçında takımını yalnız bıraktı. Okan ve Fatih ile devam eden Galatasaray bu 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.
TAM 22 PUAN KAYBETTİ
Geçtiğimiz sezon Muslera olmadan ligi tamamlayan sarıkırmızılı takım, son 7 haftada 6 kez puan kaybı yaşadı. 3 kez yenilen, 3 kez de berabere kalan Cimbom, rakiplerini sadece bir kez yenebildi. Bu sezon ise ligde 5 maça çıkan Galatasaray, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda tam 22 puan kaybetti. Şimdi herkes Muslera'nın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Arkadaşları ile arasındaki açığı kapatmak için her gün ekstra idmanlar yapan Muslera şu an ülkesinde ve Kasım ayında Florya'ya gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ve kendisini deneyecek olan 1 numaranın kısa süre içinde oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.
KALE DÜŞTÜ
Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk'a eldivenleri teslim etti. Ligde 9 maçta kaleyi koruyan Okan, hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Çıktığı 9 maçta kalesinde tam 18 gol gördü. Okan'ın kötü performansının ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etti. Fatih Öztürk de son haftalarda yediği hatalı gollerle adeta eleştirilerin odağı haline geldi.
(Fotomaç)
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