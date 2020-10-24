Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e istifa çağrısı!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, online olarak gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden Hamamcıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini tamamen kaybetmiştir. Hiç kimsenin Galatasaray’ı kamuoyu nezdinde küçük düşürme hakkı yoktur" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, online olarak yapılan ekim ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulunun, divan kuruluna gönderdiği yazı ile ilgili konuşan Hamamcıoğlu, "Bu yazıyı okuyunca üzülmemek elde değil. Trajikomik bir olay. Yönetim kurulumuzun ilk defa tüzüğü baz alarak bir düşünce üretmesi takdirin üstündedir. Göreve geldiklerinden beri tüzüğü sürekli delerek, genel kurul üyelerinin iradelerini hiçe sayarak, divan kurulu üyelerinin tavsiye kararlarını hiçe sayarak, kulübü idare etmeye çalışan yönetim kurulumuzun tüzüğü refere etmesi çok soru işareti uyandırıyor. Toplantılarımızı 50 kişiden fazla ile açmışız. İkinci konu, 'Hukuksal sonuç doğuramayacak niteliktedir.' Divan kurulu, hukuksal sonuç doğuracak kararlar almaz. Tüzüğün yetkisine göre, divan kurulu 25 yıllık tecrübeye sahip üyelerden oluşan aklı selim, belli olgunluğa gelmiş kişilerden oluşur. Danışmanlık kuruludur. Burada yapılan eleştiriler Galatasaray'ın menfaatine, yönetim kurullarına yön vermek için oluşturulmuş fikir üretici yerlerdir. Bunu kim kaleme aldı bilmiyorum ama Galatasaray'ı hiç bilmeyen bir grup şu anda kulübün başında. Galatasaray'ı gerçekten küçük duruma düşürüyor" diye konuştu.

"Divan kurulu tarafından alınmış bir karar değil"

Denetleme kurulu raporunun okunmamasıyla ilgili olarak Eşref Hamamcıoğlu, "Başkan bunu bizzat benim teşvik ettiğimi söylüyor. Bu konuda başkan ile kişisel bir polemiği girmeyeceğim. Denetim kurulunu ben yargılamıyorum, ben karar vermedim. Bir üyenin beyanı üzerine bu kararı verdiğimiz söyleniyor. Bu bir üyenin beyanı değil, divan kurulumuza iki defa sunmuş olduğu belgedir. Bu belgeden daha farklı bir belge gelinceye kadar istinaf mahkemesinin kararı bizim açımızdan geçerlidir. O günkü üyelerin oylamasına sunuldu. Bunun okunmasını istiyor musunuz diye oylama yaptık 'istenmiyor' çıktı. Yönetim kurulu üyemiz Yusuf Günay itiraz etti. Bir daha yaptık. Bu sefer daha vahim sonuç çıktı. Divan kurulu tarafından alınmış bir karar değil. Denetleme kurulu raporu, kulübümüz resmi sitesinden yayınladı. Tüzüğümüzüm 87'ye 14 maddesinde dönemsel yönetimin, sportif, mali ve idari raporları ile bu dönemi kapsayan denetim kurulu raporları makul bir sürede divan üyelerinin bilgilenmesi için sunulur, divan kurulunda tartışılır. Denetim kurulu raporu, toplantıdan bir gece evvel gönderildi. Bir kastımız olsa zamanında gelmediği için hiç okutmayabilirdim. Başkanımız, 'Biz mahkeme kararını Dernekler Masası'na sorduk' dedi. 'Denetleme Kurulu görevine devam eder' demiş. Başkan yarı hukukçuyum diyor ama bir kısmı da öbür yarıda kalmış galiba. Eğer normların hiyerarşisi söz konusu ise bizim tüzüğümüz var. Mahkeme kararları var" şeklinde konuştu.

"Bütün bunlar Galatasaray Spor Kulübü'nün bekası ve devamı içindir"

Divan kurulunun çok fazla sorguladığını ifade eden Hamamcıoğlu, "Bütün bunlar ihtiyaçtan doğuyor. Bütün bunlar Galatasaray Spor Kulübü'nün bekası ve devamı içindir. Galatasaray 115 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber bütün genetik kodlarını 500 yıllık tarihten almaktadır. Başkan, 'Zoom toplantılarında herkes istediği gibi konuşuyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Divan toplantılarında başkana sorular yazılı verilmeli' gibi bir beyanda bulunmuş. Tahmin ediyorum başka bir yer ile karıştırdı. Galatasaray, Türkiye'nin batıya açılan penceresidir. Herkes istediği gibi sorar. Bunu herkes tarafından bilinmesinde fayda var. Divan kurulunu itibarsızlaştırma ve yok sayma vizyonu ile tele konferansı toplantıları demişler. Galatasaray'da riya yoktur, iştira yoktur, hedef gösterme, yanlış yönlendirme hiç yoktur. Hiç ümit etmeyeniz. Galatasaray Spor Kulübü tarihinin hiçbir döneminde şu anda aldığı tahribatı almamıştır. Bunu tamir etmek çok zor olacaktır. Birbirimize kucak açarak, sarılarak birliği yapabilir. Son zamanlarda futbol takımı başarısız sonuçlar alabilir. Bunlar hayatın içinde var. Asıl maharet camiayı birlikte tutmak. Bu konuda divan kurulu olarak mesajımız çok nettir. Sudan sebepler uydurarak, cevap veremeyecek konuma geldiğiniz divan kurulu toplantılarına katılmamanız sizlerin kararıdır. Ancak camiamız bunu değerlendirecektir. Divan kuruluna kaç kişi katıldığını merak etmek yerine, merak edilen konularına cevap vermeyi düşünür müsünüz" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray Spor Kulübü temsil edilme yeteneğini kaybetmiştir"

Yönetim kurulunun göreve geldiğinden beri mali disiplinden ve kara geçtiklerini söylediğini ifade eden Başkan Hamamcıoğlu, "Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz diyor ki, 'Galatasaraylılar benim heykelimi dikmeli.' Değerli üyemiz Galatasaray'da heykeli dikilecek öyle çok adam var ki sıraya girmeniz şart. Sportif AŞ'de kara geçildiği söyleniyor. Faaliyet karımız 2019 yılında +60 milyon iken, 2020 Ağustos'a 22 milyon zarar yazmıştır. Finansal borçlarımız 889 milyon iken, bu sene 1 milyar 415 milyona çıkmış. Dönem kar-zararımız +80 iken, -40 olmuş. Mali disiplinden bahsediyorsanız, menajerlik komisyonlarına açıklık getirmelisiniz. Yandaş bir firmaya verilen şeylere açıklık getireceksiniz. Bir oto kiralama şirketi ile yaptığınız sponsorluk anlaşmasından para aldık dediniz, oysa mali raporlarda görüyoruz ki para almak yerine takas anlaşması yapılmış. Çok üzücü şeyler oluyor. Başkanımızın son hafta yaptığı açıklamaları Galatasaray Spor Kulübü adına üzüntü ile karşılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini tamamen kaybetmiştir. Hiç kimsenin Galatasaray'ı kamuoyu nezdinde küçük düşürme hakkı yoktur. Talebimiz ve beklentimiz tüm divan kurulu adına gereğinin yapılmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

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