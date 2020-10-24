24 Ekim 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Haldun Domaç: Belhanda yeterli ama canı isteyince

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili de konuşan Domaç, "Ben Belhanda'ya yeni kontrat bile teklif etmem. Belhanda yetenekli ama yeteneğini canı istediği zaman kullanan bir oyuncu. O ne zaman isterse o zaman oynuyor." ifadelerini kullandı.
24.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Flaş Belhanda sözleri! Canı isteyince... Flaş Belhanda sözleri! "Canı isteyince..." 24.10.2020
Abdurrahim Albayrak bırakmak istiyor "Abdurrahim Albayrak bırakmak istiyor" 24.10.2020
Cengiz ve ekibinin bir daha seçilme şansı yok "Cengiz ve ekibinin bir daha seçilme şansı yok" 24.10.2020
Bu yönetim Fatih Terim'in görevine son vermek istiyor "Bu yönetim Fatih Terim'in görevine son vermek istiyor" 24.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Feghouli'nin sakatlığı inandırıcı değil "Feghouli'nin sakatlığı inandırıcı değil" 24.10.2020
Mustafa Cengiz yeniden aday olacak "Mustafa Cengiz yeniden aday olacak" 23.10.2020
Galatasaray'ı transfer yarışına sokan taraftardır "Galatasaray'ı transfer yarışına sokan taraftardır" 23.10.2020
Galatasaray kafilesi Erzurum'a gitti Galatasaray kafilesi Erzurum'a gitti 23.10.2020
G.Saraylı yıldız için flaş sözler! Bütün planı altüst ediyor G.Saraylı yıldız için flaş sözler! "Bütün planı altüst ediyor" 23.10.2020
Flaş Galatasaray yorumu! Ruhsuzlar... Flaş Galatasaray yorumu! "Ruhsuzlar..." 23.10.2020
Cengiz'i kim eleştiriyorsa yüzde 100 haksızdır "Cengiz'i kim eleştiriyorsa yüzde 100 haksızdır" 23.10.2020
Cengiz ve Terim G.Saray bir okyanus siz bir damlasınız "Cengiz ve Terim G.Saray bir okyanus siz bir damlasınız" 22.10.2020
Mustafa Cengiz 'Fatih Terim benim elemanımdır' diyor "Mustafa Cengiz 'Fatih Terim benim elemanımdır' diyor" 22.10.2020
Falcao forması satılamıyorsa tek sorumlusu Mustafa Cengiz'dir "Falcao forması satılamıyorsa tek sorumlusu Mustafa Cengiz'dir" 22.10.2020
Canlı yayında flaş sözler! Feghouli ve Falcao'yu bozan o isim Canlı yayında flaş sözler! "Feghouli ve Falcao'yu bozan o isim" 21.10.2020
Dünya yansa Babel'in umurunda değil "Dünya yansa Babel'in umurunda değil" 20.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri netleşti! Erol Bulut ve Eddie Newton...
Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Eddie Newton'ın Fenerbahçe maçı 'ilk 10'u belli oldu!
Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...
Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!
Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör