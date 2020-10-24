24 Ekim 2020, Cumartesi
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Haldun Domaç: Belhanda yeterli ama canı isteyince
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili de konuşan Domaç, "Ben Belhanda'ya yeni kontrat bile teklif etmem. Belhanda yetenekli ama yeteneğini canı istediği zaman kullanan bir oyuncu. O ne zaman isterse o zaman oynuyor." ifadelerini kullandı.
24.10.2020
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