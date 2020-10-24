Galatasaray'a gençlik aşısı! 3 transfer birden...
Gelecek vadeden isimleri kadroya katmak isteyen Aslan, Bursaspor’dan İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak ile Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir için teklif yapacak.
Galatasaray Ocak ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursaspor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail Çokçalış ile Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor. 20 yaşındaki sağ bek İsmail, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak ise sezona flaş başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda bu yıl 6 maça çıkan 20 yaşındaki Burak, 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı.
TAYLAN'LA REKABET
Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan başka ön libero olmaması teknik heyetin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede devşirme isimlere şans verilecek. Bu sebeple ön libero mevkiine uygun maliyetli bir isim arayan yönetim, Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i gözüne kestirdi. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda 32 maça çıkıp 2 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bu yıl 3 karşılaşmada boy gösterdi. Ümit Milli Takım forması da giyen Berat'ın, Taylan ile rekabete girmesi sağlanacak.
(Fotomaç)
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