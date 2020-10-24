Galatasaray için diriliş zamanı! İşte Terim'in BB. Erzurumspor maçı 11'i

Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa ve Alanya’ya kaybeden Galatasaray, galibiyet arıyor. Dört eksiği olan Cimbom’un kazanmaktan başka düşüncesi yok

Süper Lig'e Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayıp son 3 maçta 1 puan alabilen Galatasaray, BB Erzurum deplasmanına çıkıyor. Son çalışmasını yapan sarı-kırmızılılar dün Erzurum şehrine kadroda dört eksikle gitti. Muslera'nın dışında kart cezalısı Etebo ile sol arka adalesinde ağrı hisseden Linnes ile sırtı ağrıyan Feghouli götürülmedi. Lig yarışında üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı ve kazanmaktan başka bir düşüncesi yok.

KAPTAN DÜMENE GEÇTİ

Galatasaray'da kaptan Arda Turan dün hareket etmeden önce tüm takım ile tesislerde bir toplantı yaparak kötü gidişi bitirme adına konuşma yaptı. Tecrübeli futbolcu Erzurum'dan 3 puanla dönerek takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak için arkadaşlarından söz aldı. Sarı-kırmızılılarda geçen haftaki Alanya maçından farklı olarak dört isim sahaya çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Etebo'nun yerine Belhanda'nın, kadroda olmayan Linnes'in bölgesine Omar'ın olması bekleniyor. Emre Akbaba'nın formasının ise Arda'ya verilmesine kesin gözle bakılıyor.

3. RANDEVU

İki ekip arasında üçüncü resmi maç oynanacak. Sarı-kırmızılılar 2018'de karşılaşmayı Maicon'un golüyle 1-0 kazandı. 2019'daki maç ise Rashad ve Belhanda'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitmişti.

ERZURUM'DA 3 EKSİK

Ev sahibi Erzurumspor'da ise üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Mavi beyazlılarda golcüler Oltan Karakullukçu ile Ömer Şişmanoğlu ve sol bek Kaan Kanak forma giyemeyecek. Erzurum'da cezalı futbolcu ise yok.

FALCAO'DAN %83 KATKI

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin büyük çoğunluğu Radamel Falcao sayesinde gerçekleşti. 6 kez rakip fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldız, 4 gol atıp, 1 asist yaparak gollerin yüzde 83'ünde pay sahibi oldu.

İKİ İSİM SINIRDA

Aslan'da Luyindama ile Belhanda, Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki isim sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

GERÇEK SORUN SIRT AĞRISI MI?

Galatasaray'da Sofiane Feghouli problemi gittikçe büyüyor... Üç gündür idmanlara çıkmayan, maç kadrosuna da alınmayan Cezayirli futbolcunun yönetimin yaptığı yüzde 15'lik kesinti yüzünden oynamak istemediği konuşuluyor. Yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alan 30 yaşındaki futbolcu sırt ağrılarının bulunduğunu söylüyor. Kontratı Haziran 2022'de bitecek Soso'nun durumu arapsaçına döndü ve merakla bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

BB ERZURUMSPOR: FARNOLLE, MURAT, MİNA, HASAN, MÜCAHİD, PETRUS, İBRAHİM, OBERTAN, NOVİKOVAS, EMRAH, RİCARDO

GALATASARAY: FATİH, OMAR, LUYINDAMA, MARCAO LINNES, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, ARDA, BABEL, FALCAO

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