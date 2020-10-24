Abdurrahim Albayrak: İstifa iddialarının hepsi yalan
Süper Lig'de Galatasaray'ın BB. Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak açıklmalarda bulundu. Falcao'nun gördüğü kırmızı kartın yanlış olduğunu savunan Albayrak, hakkında çıkan istifa iddialarını da yalanladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sarı-kırmızılı takımın BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İSTİFA İDDİALARI ASILSIZ
İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.
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