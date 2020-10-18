Roberto Mancini'den sert sözler! "Futbol zekası yoktur"

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımdan gönderilmesiyle ilgili ağır sözler kullandı.

Cimbom'un eski hocası Roberto Mancini, Wesley Sneijder'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Roberto Mancini "Sneijder'i Galatasaray'dan gönderen adamın futbol zekası yoktur" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldızla yollar İgor Tudor döneminde ayrılmıştı.

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