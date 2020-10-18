18 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Roberto Mancini'den sert sözler! "Futbol zekası yoktur"

Mancini'den sert sözler! Futbol zekası yoktur
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden , Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımdan gönderilmesiyle ilgili ağır sözler kullandı.

Cimbom'un eski hocası , Wesley Sneijder'in gönderilmesiyle ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Roberto Mancini "Sneijder'i Galatasaray'dan gönderen adamın futbol zekası yoktur" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldızla yollar İgor Tudor döneminde ayrılmıştı.

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