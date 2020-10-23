Voleybol Sultanlar Ligi: Galatasaray 3-2 Eczacıbaşı | MAÇ SONUCU

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Vitra’yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazanan taraf oldu.

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Eczacıbaşı'nı 5 sette devirdi.

Mücadeleyi 22-25, 25-23, 27-25, 22-25 ve 15'lik setlerle 3-2 kazananan sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alırken, Eczacı ise 2. kez mağlup oldu.

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