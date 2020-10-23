Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kafilesi açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılmayan Sofiane Feghouli ve Martin Linnes Erzurum kafilesinde yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda maç kadrosu açıklanırken, Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşması için saat 16.00'da uçakla Erzurum'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



Sarı-kırmızılılarda maç kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları bulunan Feghouli ve Linnes ile kart cezalısı Etebo'nun yer almadığı kadro şöyle:



"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

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