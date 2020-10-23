23 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim ve Buse Terim'e hakarete dava!

Hakarete dava!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Galatasaray Teknik Direktörü ve kızı 'e hakaret eden şahıs hakkında dava gelişmesi yaşandı.

ve kızı Bahçekapılı'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'da yaşayan Serkan E.'nin 10 Haziran 2020'de mesaj attığı öğrenildi.
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